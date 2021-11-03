Ананич: межпарламентское сотрудничество Беларуси и Азербайджана всегда развивалось динамично

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном всегда развивалось динамично, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Азербайджана Лилия Ананич. Она приняла участие во встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из форм сотрудничества - формат рабочих групп между парламентами, - сказала Лилия Ананич. - Важно содействовать политическим процессам, которые у нас активно развиваются. Есть полное взаимопонимание на уровне глав государств, правительств, работает тесно экономическая комиссия. Очень важно, чтобы и парламентское взаимодействие приносило экономические плоды".

По ее словам, безусловно, также очень важно, чтобы сохранялись наши отношения и на международных площадках. "Беларусь традиционно поддерживает Азербайджан во всех инициативах, - подчеркнула Лилия Ананич. - Рабочая группа - это действенный инструмент парламентского, гуманитарного сотрудничества, развития человеческих контактов и взаимодействия на всех парламентских площадках. Мы видим свою задачу в активизации этой работы и хотели бы, чтобы состоялось очная встреча двух рабочих групп либо у нас Минске, либо в Азербайджане. Об этом будем говорить".

"Уверена, что богатый опыт сотрудничества и в формате участия наших парламентских миссий в наблюдении за выборами, и в развитии экономических контактов будет востребован на новом этапе сотрудничества Беларуси и Азербайджана", - заключила Лилия Ананич.-0-

Фото Николая Петрова