Анатолий Исаченко избран вице-спикером Совета Республики

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместителем председателя Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избран Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, сегодня в Совете Республики должны избрать председателей постоянных комиссий и президиум.

Как сообщалось, Наталья Кочанова, которая была избрана сегодня спикером Совета Республики, Анатолий Исаченко, Михаил Русый и Сергей Рачков были направлены в верхнюю палату парламента по президентской квоте.

С июля 2017 года Анатолий Исаченко был председателем Минского областного исполнительного комитета, а до этого работал в должности помощника Президента Беларуси - инспектора по Минской области.-0-