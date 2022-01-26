Андрейченко: Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не первая наша встреча - мы несколько раз с вами встречались. К сожалению, вы вскоре покидаете Беларусь. Но уверен, что у вас останутся хорошие воспоминания о Беларуси, гостеприимстве белорусского народа. Тем более что за время работы здесь вы сделали очень много для укрепления доверительных отношений между Беларусью и Кубой. В 2019 году при вашем непосредственном участии состоялся визит Президента Кубы в Беларусь, встреча с Президентом Беларуси. Обсуждены важные вопросы. Мы считаем, что в целом была создана основа для дальнейшей работы и на международной арене, и для развития экономического, гуманитарного сотрудничества", - сказал Владимир Андрейченко.

Во время председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе Куба получила статус наблюдателя. "Важно, конечно, и наше межпарламентское сотрудничество. Мы с удовольствием примем здесь с визитом председателя парламента Кубы. Как и договаривались, сейчас готовится визит моего заместителя Валерия Мицкевича на Кубу. Это будет примерно с 13 по 15 февраля. Он будет совмещен с участием в заседании ассамблеи Парлатино, которое состоится в Панаме. Мы думаем, что визит будет насыщенным, продуктивным. Готовы вместе с ним направить и часть наших бизнесменов, если это необходимо", - рассказал он.

Владимир Андрейченко

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь и Куба очень продуктивно взаимодействуют на международных парламентских площадках.

"Нам надо и дальше плотно сотрудничать, особенно касательно Межпарламентского союза, Латиноамериканского парламента. С осени 2021 года мы принимаем участие в Парламентской сети Движения неприсоединения. Поэтому и там нам надо плотно сотрудничать, - констатировал спикер. - В целом хочу поблагодарить вас то, что вы во время своей работы наладили плотные контакты между парламентскими группами дружбы Беларуси и Кубы. Очень часто эти группы принимали заявления, которые были направлены против того давления, санкций, которые оказываются на Беларусь и Кубу. Конечно, нужно более плотно работать по торгово-экономическому соглашению, по тому плану действий, который был подписан между нашими правительствами. Тем более есть интересные проекты по сельскому хозяйству, по строительству птицефабрики достигнута договоренность в свободной экономической зоне, там серьезные преференции предоставляются. За последний год увеличились поставки сельхозпродукции, продовольствия. И остальные направления вы прекрасно знаете. Это вопросы машиностроительной продукции. Наши контакты будут развиваться и в будущем в положительном направлении, задел вами сделан хороший".

Посол отметил, что нас связывают не только профессиональные, но и дружеские, братские отношения. "Это является знаком уровня наших отношений, достигнутых в течение многих лет. Можно сказать, что корни далеко в нашей общей истории, где сформировались очень тесные связи между народами, - сказал он. - Отношения между нашими президентами близкие. Куба проявляет солидарность с Беларусью. На нее идут нападки со стороны тех держав, которые стараются подрывать внутренний порядок и создавать так называемые цветные революции, как это было в других странах. Вы видели, что случилось в Казахстане. Поэтому нам нужно выдержать все эти нападки. Мы благодарны за вашу поддержку и солидарность с Кубой".

Хуан Вальдес Фигероа

Хуан Вальдес Фигероа уверен, что у Беларуси и Кубы большой потенциал для развития взаимодействия по широкому спектру вопросов.-0-

Фото Рамиля Насибулина