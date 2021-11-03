Андрейченко: Беларусь высоко ценит сложившиеся отношения с Азербайджаном

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь высоко ценит отношения, которые сложились с Азербайджаном. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу поздравить вас с началом дипломатической миссии в Беларуси. Вы не так давно начали ее в Республике Беларусь, но уже были у нас на открытии сессии, встретились в ряде наших министерств, ведомств, побывали в регионах и, наверное, почувствовали ту симпатию, с которой Беларусь относится к вашей стране и вашему народу, - сказал Владимир Андрейченко. - Мы очень высоко ценим отношения, которые сложились у Беларуси с Азербайджаном, и главное, что они позитивно развиваются в экономике, политике, культуре, образовании. Конечно, исключительная роль в этом принадлежит президентам наших государств. И мы понимаем, что наша главная задача - сохранить эти отношения и приумножить".

Спикер отметил, что депутаты Беларуси и Азербайджана очень плотно взаимодействуют на международной арене. "У нас по многим вопросам международной повестки дня совпадают взгляды. Я принимал участие в саммите Движения неприсоединения в 2019 году в Баку, услышал и убедился, насколько важно слово Азербайджана. И мы всегда слышим голос азербайджанских депутатов в международных парламентских организациях, в таких как ПАСЕ, ОБСЕ. Мы всегда благодарны за ту поддержку, которую ваши депутаты оказывают Беларуси, нашему парламенту. Мы, конечно, тоже отвечаем взаимностью, - подчеркнул он. - Что касается наших двусторонних отношений, пандемия закончится и в следующем году нам надо организовать встречи и на уровне руководства парламентов, на уровне председателей постоянных комиссий, комитетов, рабочих групп. Думаю, что в ближайшее время при вашем желании мы можем организовать вашу встречу с рабочей группой, на которой можно определить направления нашего дальнейшего взаимодействия, а возможно, даже составить дорожную карту - по каким направлениям мы можем дальше двигаться".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что у наших стран хорошие темпы взаимодействия в экономике. "Товарооборот, который сложился за 8 месяцев, - $350 млн. Несмотря на пандемию, рост на 30%. В прошлом году - $447 млн. Это солидный товарооборот. Ваша страна в числе 15 стран, с которыми у нас такой товарооборот", - дополнил председатель Палаты представителей.

По его словам, страны могут активизировать взаимодействие также в вопросах промышленной кооперации, развития сельскохозяйственного хозяйства. "Знаю, что вы уже побывали в Несвижском районе, познакомились там с сельхозпроизводством. Вопросы образования, культуры, спорта, туризма - то есть направлений очень много, по которым можно работать. Я думаю, что, если бы мы составили такую дорожную карту, - это было бы очень важно", - констатировал Владимир Андрейченко.

"Вы очень четко и обстоятельно выразили отношения между нашими странами. Они находятся на высоком уровне. И высокое доверие между нашими президентами способствует расширению и дальнейшему углублению отношений, - отметил посол. - Я уже второй месяц нахожусь в Беларуси и успел провести множество встреч, были поездки в регионы. Я ознакомился с машиностроением, аграрным сектором, которые на сегодняшний день являются приоритетными направлениями наших двусторонних экономических отношений. Хотел бы подчеркнуть ту теплоту и понимание, которое мы видим во время встреч. Несмотря на пандемию, товарооборот между нашими странами каждый год растет и в этом году мы уже вышли на новые рубежи. Думаю, что до конца года рост, который мы запланировали, будет соответствовать темпам, которые задают наши президенты".

Ульви Бахшалиев добавил: "Я хотел бы встретиться с межпарламентской группой, познакомиться ближе со всеми ее членами и активизировать ее работу".-0-

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Фото Николая Петрова