Андрейченко: Беларусь заинтересована в развитии двусторонних отношений с Молдовой

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии двусторонних отношений с Молдовой. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество, а также развитие двусторонних отношений Беларуси и Молдовы. "К сожалению, сегодняшняя встреча связана с завершением в Беларуси дипломатической миссии Виктора Васильевича. Хочу сказать искренне спасибо за вашу работу. За пять лет работы послом вами было сделано многое по укреплению связей практически по всем направлениям деятельности, - сказал Владимир Андрейченко, обращаясь к послу. - За эти годы наметился внешнеторговый оборот свыше $200 млн. Значительно улучшились межрегиональные связи, наши люди знают вас во всех регионах страны. С вашей стороны был внесен большой вклад в укрепление контактов между президентами и правительствами наших стран, международными организациями".

Несмотря на пандемию, обратил внимание спикер, Виктор Сорочан организовал в этом году визит парламентской делегации Молдовы в Беларусь.

"Важно, что мы подписали совместное заявление о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Парламентом Молдовы. Уверен, что документ будет работать на развитие взаимодействия между нашими странами, самое главное - на благо наших людей", - отметил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко также напомнил, что в Минске 6 мая был открыт памятник молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Бронзовый бюст установили на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси. "Это еще раз говорит о том, что мы вместе добывали Победу в Великой Отечественной войне, работали на восстановление стран в послевоенное время, - подчеркнул он. - Важно, чтобы наши двухсторонние отношения продолжали развиваться, в чем мы заинтересованы и будем делать все для этого".

В свою очередь Виктор Сорочан поблагодарил Беларусь за высокую оценку своего труда и теплый прием. "Наши страны должны быть вместе. У нас есть более 90 предприятий с совместным капиталом. В Молдове успешно работают сборочные производства белорусских троллейбусов и тракторов, - констатировал он. - Я вижу кооперацию основным двигателем в развитии торгово-экономических отношений двух стран. Это долгосрочные проекты, которые будут действовать многие годы".

Посол добавил, что страны связывают не только экономические отношения, но и общая историческая память. "Я благодарен за оказанную помощь в сборе земли с мест захоронения молдавских воинов. По официальным данным, предоставленным Национальным архивом Беларуси, здесь похоронены 80 человек. Мы создали две капсулы с землей: одну передали в Кишинев, а вторую заложили в Храме-памятнике в честь Всех Святых в преддверии Дня Победы", - заключил он.-0-

Фото Андрея Покумейко