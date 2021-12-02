Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Cоюзное строительство не абстрактный геополитический проект, а реальный инструмент защиты интересов народов Союзного государства. Такое видение интеграции неоднократно подтверждалось лидерами наших стран, - сказал Владимир Андрейченко. - Полагаю, что для парламентариев принципиально важно знать не только суть принятых Союзных программ. Ключевым для нас также является видение исполнительной властью путей и методов реализации достигнутых договоренностей, тех вопросов, где потребуется участие депутатского корпуса".

Спикер выразил убежденность, что успех союзного строительства возможен только на пути активного взаимодействия и сотрудничества всех ветвей власти.

"Так, декретом об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы предусматривается подписание и ратификация международных соглашений, внесение изменений в колоссальный объем национальных нормативных правовых актов. Поэтому во всех этих процессах парламентарии должны принять самое активное участие", - отметил он.

Причем делать все надо максимально оперативно, так как сроки сжатые. "Например, согласно декрету, международный договор в сфере таможенного взаимодействия должен быть подготовлен и подписан уже к 1 февраля 2022 года, - подчеркнул Владимир Андрейченко. - Чтобы сделать нашу работу максимально эффективной, предлагаю рассмотреть возможность включения союзных депутатов в составы межведомственных рабочих групп по гармонизации законодательства в соответствующих отраслях экономики. Это позволит не только подключить депутатский корпус к разработке решений на стадии их подготовки, но самое главное - видеть перспективы развития той или иной сферы законодательства. Необходимо существенно повысить и отдачу от работы наших комиссий".

Эффективным видится закрепление за профильными комиссиями и конкретными депутатами функции мониторинга исполнения союзных программ. "Полученная ими информация может стать предметом детального обсуждения в ходе парламентских слушаний, правительственного часа", - дополнил спикер.

На заседании сессии будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Один из главных вопросов повестки сессии - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Основные направления предусматривают ряд мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение законодательства государств - участников Союзного государства по следующим вопросам: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка, создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования, гармонизация налогового и таможенного законодательства, проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений, проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.

Парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Кроме того, планируется обсуждение ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.-0-

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