Андрейченко: депутаты будут и дальше отстаивать нацинтересы страны на международной арене

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты будут и дальше отстаивать национальные интересы страны на международной арене, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нашей международной деятельности, то мы будем и дальше отстаивать национальные интересы страны как на международных площадках, так и в рамках двустороннего межпарламентского сотрудничества. В октябре состоятся заседания комиссий Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в непростых геополитических условиях возрастает значимость этих межпарламентских структур. "И депутатскому корпусу необходимо постоянно работать над раскрытием их созидательного потенциала, делая жизнь граждан наших стран максимально комфортной и безопасной", - отметил спикер.

"Реализуя поручение главы государства об активизации работы на дальней дуге международного сотрудничества, нам предстоит принять в Палате представителей в октябре своих коллег из Венесуэлы и Индонезии. Планируется визит в Турцию членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Турецкой Республики. Продолжаются плодотворные контакты с партнерами из Китайской Народной Республики. Депутаты примут также участие в международном наблюдении за выборами Президента Республики Узбекистан (в конце октября) и парламентскими выборами в Кыргызстане (в конце ноября)", - добавил Владимир Андрейченко.-0-