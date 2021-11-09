Андрейченко: депутаты уделят особое внимание проектам, востребованным бизнесом и гражданами

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на осенней сессии уделят особо пристальное внимание проектам, востребованным бизнесом и людьми, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особо пристальное внимание следует уделить проектам, которые востребованы бизнес-сообществом и гражданами нашей страны. Речь прежде всего идет об изменении Гражданского кодекса, кодексов об образовании и культуре, о корректировке законов о лицензировании, по вопросам борьбы с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, на подходе проекты законов о республиканском бюджете на будущий год, об изменениях в Налоговый кодекс, об урегулировании неплатежеспособности.

"Это объемные, непростые документы. Именно поэтому нельзя ослаблять контроль за их подготовкой. По всем проблемным вопросам в сжатые сроки должны быть выработаны согласованные решения", - добавил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Андрея Покумейко