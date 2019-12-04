Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты уходящего шестого созыва работали на укрепление суверенитета, устойчивое развитие Беларуси. Об этом сегодня, закрывая сессию Палаты представителей, заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко

Подводя итоги очередного парламентского цикла, Владимир Андрейченко отметил, что вся деятельность Палаты представителей шестого созыва была подчинена защите суверенитета, обеспечению устойчивого развития страны, социальной стабильности и роста благосостояния граждан. "Всему тому, что составляет основу намеченного главой государства и одобренного народом политического курса", - добавил спикер.

Зримым результатом проведенной работы он назвал более 280 законов, которые охватывают все сферы жизни государства и общества. "Важнейшими законодательными приоритетами для депутатов были обеспечение динамичного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности и снижение уязвимости к воздействию внешних факторов", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Этим целям послужило совершенствование законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах, различных отраслях реального сектора экономики и сфере услуг.-0-

Фото Максима Гучека

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