Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку в международном сообществе. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" в Нур-Султане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Тема, которая обсуждается на нынешнем совещании, касается самого важного, что волнует сегодня людей. Это мир, безопасность, свободное развитие, отказ от устаревших догм и ложных стереотипов. Спикер подчеркнул, что единственный способ избежать наихудшего развития ситуации - немедленно сесть за стол переговоров. При этом, по мнению Владимира Андрейченко, важно услышать голос тех государств, которые, не имея глобальных амбиций, готовы и могут выступать активными субъектами построения новой архитектуры мировых отношений на принципах добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества. "Именно этот тезис лежит в основе инициативы главы белорусского государства Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса, которая получает все большую поддержку в международном сообществе", - отметил председатель Палаты представителей.

Он выразил уверенность, что самым лучшим гарантом безопасности и сохранения мира являются прочные экономические связи, интенсивный обмен знаниями, технологиями, межкультурная коммуникация. "Задача парламентариев - не просто констатировать происходящие события, а активно способствовать становлению новых экономических отношений, делая этот процесс более предсказуемым, взаимовыгодным, отвечающим национальным интересам и реально работающим на повышение качества жизни граждан всех стран без исключения", - считает Владимир Андрейченко.

"Именно конструктивное сотрудничество в области экономики позволяет стирать политические границы, устранять идеологические штампы и мифологемы, внося тем самым реальный вклад в укрепление взаимного доверия, обеспечение безопасности и снятие международных конфликтов", - добавил он.

Беларусь придерживается этой позиции и активно продвигает ее в мировом сообществе. "Благодаря неукоснительному выполнению взятых на себя международных обязательств, реализации мирных инициатив и прочной репутации донора региональной безопасности, Минск все чаще становится местом обсуждения самых чувствительных проблем международной повестки", - обратил внимание спикер.

Очередным таким событием стала проведенная недавно в столице Беларуси международная конференция высокого уровня под эгидой ООН "Борьба с терроризмом посредством новых и возникающих технологий". Во время этого форума Президент Александр Лукашенко выступил с новой инициативой: формирование пояса цифрового добрососедства. "Ее суть - заключение межгосударственных и других соглашений об обеспечении информационной безопасности, основанных на идеях цифрового суверенитета и нейтралитета, гарантирующих невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - напомнил спикер и выразил надежду, что эта инициатива получит и поддержку участников совещания.

Проведение такого представительного форума в Нур-Султане Владимир Андрейченко назвал еще одним свидетельством приверженности руководства Казахстана решать сложнейшие вопросы мировой политики на основе равноправия, диалога и доверия.

До начала мероприятия Владимир Андрейченко провел встречу с председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой. Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в сферах экологии, торговли, экономики, цифровой повестки дня, культуры. Белорусский спикер поздравил Даригу Назарбаеву с избранием на пост председателя Сената и пригласил посетить Беларусь с визитом.

Как сообщалось, Владимир Андрейченко 23-24 сентября принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". О своем участии в форуме заявили парламенты 59 государств, в том числе 47 - на уровне спикеров и вице-спикеров, 13 международных и межпарламентских организаций. Мероприятие направлено на налаживание прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии, а также международными и межпарламентскими организациями в целях обеспечения плодотворного сотрудничества стран Евразии.-0-

Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире Владимир Андрейченко принимает участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На полях форума белорусский спикер провел переговоры с казахским коллегой.