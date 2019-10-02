Андрейченко: интеграция не самоцель, а инструмент достижения роста благосостояния людей

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели - роста благосостояния граждан. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что "для Беларуси естественным путем развития всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать, прежде всего с наиболее близкими соседями". "При этом мы понимаем, что интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели - роста благосостояния граждан наших стран. На этих принципах мы строим свою работу в парламентских измерениях СНГ, ОДКБ, Союзного государства", - добавил Владимир Андрейченко.

"В наших общих интересах максимально задействовать весь имеющийся у нас интеграционный потенциал. Поэтому особый упор делается на гармонизации законодательства, обеспечении равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведении порядка в торгово-экономических отношениях", - сказал он.

Председатель Палаты представителей напомнил, что именно приоритеты устойчивого развития определяют как внутреннюю, так и внешнюю политику Беларуси. "И мы глубоко убеждены, что самым верным шагом к более стабильному, безопасному и справедливому миру является не конкуренция, а активный поиск точек сопряжения между различными экономическими моделями, существующими в мире", - резюмировал спикер.-0-

Андрейченко: в свете тревожных событий в мире объединительная повестка востребована как никогда Обращаясь к руководителям дипломатических миссий, присутствующим в Овальном зале, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что они внесли немалый вклад в развитие диалога между Беларусью и странами, которые они представляют.

Фото Рамиля Насибулина