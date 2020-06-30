Андрейченко: национальные интересы в СГ остаются приоритетом для депутатов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отстаивание национальных интересов в Союзном государстве остается для депутатов приоритетом. Об этом сегодня на закрытии очередной сессии Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер проинформировал, что уже на следующей неделе состоится 58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. "Основными приоритетами для депутатского корпуса здесь остаются равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание национальных интересов в рамках союзного строительства", - отметил Владимир Андрейченко.

"Интеграция должна носить взаимовыгодный характер, способствовать эффективному развитию экономик наших государств", - подчеркнул он.

Спикер коснулся вопросов межпарламентской деятельности в целом. Несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией, она сохранила свою позитивную динамику.

Белорусские депутаты регулярно принимали участие в вебинарах по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречах с парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, Италии, России, США, Японии, а также с представителями ряда международных организаций.

Впервые в режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, напомнил Владимир Андрейченко.-0-