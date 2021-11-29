Андрейченко: необходимо повысить уровень взаимодействия МИД и парламентских структур ОДКБ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повысить уровень политического взаимодействия МИД и парламентских структур ОДКБ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания совета и 14-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер выступил по вопросу "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".

"Чтобы противодействовать иностранному вмешательству, нам необходимо повысить уровень политического взаимодействия МИД и парламентских структур стран - членов ОДКБ для выработки единой позиции по приглашению международных организаций для наблюдения за выборами. Подобного рода взаимодействие позволит сдвинуть с мертвой точки и такой концептуальный вопрос, как выработка общепринятых в рамках ООН стандартов демократических выборов, подготовить свод правил для международного наблюдения на выборах", - сказал Владимир Андрейченко.-0-