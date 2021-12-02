Андрейченко: необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза. Принятие данного заявления будет нашей очередной попыткой открыто обратиться к западным межпарламентским организациям. Необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан, дать объективную оценку происходящему и содействовать скорейшему разрешению сложившейся ситуации", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, в целом следует более активно и оперативно использовать формат заявлений Парламентского собрания по актуальным вопросам международной повестки. "Наши оппоненты должны четко понимать, что наша позиция едина и мы будем твердо отстаивать свои интересы", - добавил он.

На заседании сессии будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Один из главных вопросов повестки сессии - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения.

Кроме того, планируется обсуждение ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.

"Нам предстоит проделать большой объем работы по продвижению интеграции, сохранению наших ценностей, улучшению качества жизни граждан Беларуси и России. И от каждого из нас зависит, насколько быстро и эффективно мы будем двигаться по этому пути", - добавил Владимир Андрейченко. - Позвольте пожелать нам удачи и выразить уверенность, что совместными усилиями мы надежно обеспечим право наших народов самостоятельно определять свою судьбу".-0-