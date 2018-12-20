Андрейченко отметил повышение роли парламентских групп дружбы в международных контактах

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил повышение роли парламентских групп дружбы в активизации международных отношений. Об этом он заявил на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря укреплению имиджа Беларуси, ее парламента на международной арене заметно изменилась динамика и качество наших двусторонних контактов. Важно, что в работе парламентских групп дружбы начинает преобладать конкретика, по-деловому обсуждаются вопросы расширения бизнес-связей, наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества", - сказал Владимир Андрейченко.

Особенно показательны в этом плане, по его словам, результаты контактов с коллегами из Германии, Чехии, Швейцарии. Чем больше европейские политики открывают для себя Беларусь, тем больше они видят перспектив для взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждает и развитие диалога с представителями Европейского парламента, добавил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко отметил ряд важных визитов в Беларусь. В частности, недавнюю встречу президентов Беларуси и Судана, которая вывела отношения между двумя странами на стратегический уровень. Об этом говорят заключение контрактов на четверть миллиарда долларов и подписание солидного пакета межправительственных соглашений. "Безусловно, депутатам нужно подключиться к выполнению этих договоренностей, - сказал Владимир Андрейченко. - Об этом, в частности, мы говорили на встрече с президентом Судана. Мы также согласились, что развитию наших отношений будет способствовать установление диалога с Панафриканским парламентом".

Весной следующего года в Минске пройдет Международная конференция Группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ. И задача депутатов - достойно презентовать возможности Беларуси как важнейшего связующего звена на экономическом пространстве Евразии, добавил председатель Палаты представителей. В этих целях, по его словам, надо использовать и потенциал предстоящей работы в межпарламентских организациях, тем более что в ближайшие месяцы именно в эту сферу сместится центр активности. Белорусская делегация примет участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ в Вене, сессиях ПАСЕ в Страсбурге. Кроме того, в апреле в Санкт-Петербурге пройдет сорок девятое пленарное заседание МПА СНГ.-0-