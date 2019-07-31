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Андрейченко отметил вклад Вирсиса в активизацию диалога между Беларусью и Латвией

Политика 31.07.2019 | 10:42
Мартиньш Вирсис и Владимир Андрейченко
Мартиньш Вирсис и Владимир Андрейченко

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с послом Латвии Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси отметил вклад дипломата в активизацию диалога между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы очень плотно работали в Беларуси в качестве посла. Сегодняшняя наша встреча - возможность не только обменяться мнениями, но и поблагодарить вас за проделанную работу, те результаты, которые достигнуты в отношениях Беларуси и Латвии. У нас значительно активизировались политические контакты, состоялись визиты премьер-министра Латвии в Беларусь, несколько раз приезжал министр иностранных дел, сейчас готовится визит Президента Беларуси в вашу страну", - сказал Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Хорошо развиваются контакты между регионами двух стран. "В свое время я работал на границе с Латвией - в Верхнедвинском районе Витебской области. У нас всегда были с регионами Латвии дружественные конструктивные контакты. Сегодня многое из этого сохранилось, в том числе благодаря вашему активному содействию", - отметил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко акцентировал внимание на роли Латвии в нормализации и развитии отношений Беларуси с Европейским союзом. "Это и отмена санкций, и взвешенная позиция Латвии по вопросу строительства Белорусской АЭС. Беларусь никогда не закрывалась от Европейского союза. Мы всегда были заинтересованы развивать эти отношения, но от нас закрывались, будем так говорить. К счастью, времена меняются, приходят новые люди, новый европейский парламент. Мы заинтересованы и дальше налаживать конструктивное сотрудничество", - подчеркнул он.

Председатель Палаты представителей добавил, что основу сотрудничества между странами составляет взаимный товарооборот. "Почти $600 млн. Я думаю, что простор для роста этого показателя еще большой. Белорусские депутаты настроены продолжать развивать взаимодействие во благо наших народов", - сказал он.

Мартиньш Вирсис
Мартиньш Вирсис

В свою очередь посол Латвии в Беларуси поблагодарил Владимира Андрейченко за такую высокую оценку его работы в стране. "Все это заслуга не только посольства, но и депутатов с обеих сторон. Я рад, что мы вышли на такой прочный фундамент в наших отношениях. Сейчас главное - сохранить то, чего мы достигли, и развивать дальше", - отметил Мартиньш Вирсис.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Теги
Андрейченко, Беларусь, дипломатия, Латвия
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