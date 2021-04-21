Андрейченко: отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас давние дружественные отношения с Республикой Молдова. Принципиально важно, что эти отношения всегда строились и строятся на принципах доверия, равноправия, взаимного уважения. У нас создана хорошая договорно-правовая база, насчитывающая более 80 документов на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. На международном уровне мы всегда чувствовали поддержку наших молдавских коллег. Со своей стороны такую поддержку тоже оказывали. Важно, что и межпарламентские отношения у нас на должном уровне. Мы настроены и дальше на конструктивную работу", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, между нашими странами сложился неплохой товарооборот. "Более $200 млн за 2020 год. Самое главное, что этот год очень хорошо начали. За январь-февраль 23,5% роста товарооборота. Это очень важно. Конечно, есть какие-то и проблемные вопросы. Я думаю, что нам надо возобновлять заседания межправительственной комиссии. Важно, чтобы в этих заседаниях принимали участие депутаты Беларуси и Молдовы", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что у двух стран большой потенциал межрегиональных связей. В частности, в Молдове на двух заводах идет сборка белорусских тракторов и троллейбусов, начинается работа по автомобилям МАЗ. "Надо в таком духе продолжать и дальше", - констатировал председатель Палаты представителей.

Виктор Сорочан в свою очередь поблагодарил руководство Беларуси за помощь, оказанную в прошлом году по возвращению граждан Молдовы из всех уголков мира домой в период пандемии коронавируса. "Вы правы, что у нас традиционно хорошие отношения между нашими странами как на высшем уровне, так и экономическом, социально-гуманитарном. У нас есть очень много интересных проектов: одни работают, другие - находятся в стадии разработки, третьи - в планах. Уверен, что у нас и дальше сохранятся отношения такими же", - добавил он.

Посол отметил, что сборочные производства белорусской техники в Молдове обеспечивают страну дополнительными рабочими местами. Уже есть потребность в сборке тракторов большей мощности. Виктор Сорочан предложил проработать соответствующий проект.-0-

Фото Оксаны Манчук