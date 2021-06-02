Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Пакистаном сложились искренние и доверительные отношения, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу отметить, что отношения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан искренние и доверительные. Как вы знаете, в 2017 году я посещал вашу страну во главе парламентской делегации. У нас тогда состоялись встречи с президентом вашей страны, главами обеих палат парламента, премьер-министром, рядом министров. Мы выработали конкретные проекты, программы действий, подписали соглашения о межпарламентском сотрудничестве. В настоящее время у нас созданы рабочие группы по парламентскому сотрудничеству", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, по ряду договоренностей страны продвинулись вперед. "Товарооборот за 2020 год составил $52 млн", - отметил спикер.

Как добавил посол, эта встреча в парламенте для него большая честь. "Я очень горд, что между двумя странами существуют хорошие отношения во всех сферах. Главы двух государств находятся в хороших отношениях, между нашими странами нет никакого недопонимания. Я считаю, что это способствует развитию отношений", - сказал он.

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Фото Максима Гучека