Андрейченко: парламентарии всегда должны находиться на острие событий

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии всегда должны находиться на острие событий и оперативно откликаться на все информационные вызовы, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Владимир Андрейченко на закрытии первой сессии нижней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентарии всегда должны находиться на острие событий, оперативно откликаться на все информационные вызовы и самым активным образом формировать новостную повестку с учетом максимального обеспечения прав и законных интересов своих избирателей. От нашей принципиальной позиции, умения работать с местными исполнительными и распорядительными органами, вести диалог с обществом по самым злободневным вопросам во многом зависит доверие народа к власти", - заявил Владимир Андрейченко.

По словам спикера, достаточно напряженная работа предстоит и в международном направлении. "В феврале следующего года в столице Австрии пройдет очередное зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где нашим парламентариям необходимо заявить о себе, познакомиться с зарубежными коллегами и продолжить инициативную работу, не снижая темпов, набранных в прошлые годы", - сказал он.

Владимир Андрейченко отметил, что парламентариям необходимо активизировать сотрудничество с Межпарламентским союзом, ПАРЛАТИНО и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН. Особое внимание следует уделить развитию диалога с Панафриканским парламентом и Парламентской конференцией Балтийского моря. "Все эти вопросы должны найти свое отражение в плане международного парламентского сотрудничества на 2020 год. Его подготовка станет приоритетной задачей для Постоянной комиссии по международным делам. К концу января эту работу необходимо завершить", - добавил спикер.-0-

Постоянные комиссии сформированы в Палате представителей седьмого созыва В Постоянную комиссию по законодательству, председателем которой является Светлана Любецкая, вошли Ирина Довгало, Алексей Егоров, Людмила Жолнерчик, Ольга Креч, Ирина Луканская, Александр Омельянюк, Александр Сонгин, Виталий Уткин.

Депутаты войдут в экспертную группу по совершенствованию административного законодательства "Самое активное участие нам предстоит принять в совершенствовании законодательства в сфере административной ответственности. На выполнение этой масштабной работы отведено всего полгода", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Владимир Андрейченко.