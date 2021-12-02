Андрейченко: Парламентское собрание не рассматривало вопрос о едином парламенте и валюте

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентское собрание не рассматривало вопрос о едином парламенте и валюте, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели. Работать будем под разными флагами на основе равных прав и обязанностей", - сказал Владимир Андрейченко.
Спикер подчеркнул, что на заседании Парламентского собрания рассматривались основные направления по реализации положений Договора о создании Союзного государства.
"Наши народы определили свой путь еще в 1999 году, и надо сказать, что это было правильное решение. Наши экономики взаимодополняемые. Достаточно сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает 2,4 тыс. совместных предприятий. Практически 50% внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию. Но надо двигаться дальше", - отметил Владимир Андрейченко.
Важная роль в процессе строительства Союзного государства возлагается на парламентариев. "Предстоит большая работа по унификации, гармонизации, сближению наших законодательств", - пояснил спикер.
Владимир Андрейченко добавил, что вся эта работа направлена на рост экономик наших государств и повышение благосостояния граждан двух стран.-0-
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