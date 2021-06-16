Андрейченко: под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"60-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в преддверии знаковой даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны. Проявив невиданный героизм и самоотверженность, наши народы выстояли. Залогом Великой Победы стали наше единство и глубокая вера в правоту своего дела. Память об этом для нас священна и служит прочным фундаментом союзного строительства, развития равноправного диалога Беларуси и России, укрепления дружбы двух братских народов", - отметил Владимир Андрейченко.

По его словам, сегодня, к сожалению, в международных отношениях по-прежнему доминируют политика национального эгоизма, стремление к силовому продавливанию геополитических интересов отдельных стран. "И Беларусь снова, как в далеком 1941 году, принимает на себя удар. На этот раз так называемого коллективного Запада, нацеленного на суверенитет и подрыв независимости страны, разрушение экономики, а в конечном итоге - развал Союзного государства, - сказал спикер. - Хочу поблагодарить наших российских коллег за последовательную и взвешенную позицию, политическую и информационную поддержку на фоне внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку в стране".

"Под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков. Параллельно в сопредельных странах на западном направлении существенно наращивается военно-политическое присутствие стран НАТО. До прямого противостояния пока дело не доходит прежде всего благодаря созданному за годы союзного строительства мощному оборонному комплексу, способному дать достойный ответ любому агрессору. Но то, что против наших стран развернута полномасштабная гибридная война, уже не вызывает сомнений", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Владимир Андрейченко уверен, что интенсивный диалог глав государств и правительств по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.-0-