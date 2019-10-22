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22 октября 2019, 17:02

Андрейченко примет участие в саммите Движения неприсоединения в Баку

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко примет участие в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко выступит с приветственным словом на церемонии открытия саммита в качестве представителя европейской группы Движения неприсоединения. Во время общей дискуссии на тему "Отстаивание Бандунгских принципов для обеспечения согласованного и адекватного ответа на вызовы современного мира" он сделает доклад в качестве главы национальной делегации Беларуси. "Спикер призовет участников саммита поддержать инициативу белорусского Президента о возрождении всеобъемлющего переговорного процесса о путях укрепления доверия между государствами по аналогии с Хельсинкским процессом, а также выступит с конкретными предложениями по достижению этой цели", - проинформировали в Палате представителей.

Кроме того, 25 октября состоится двусторонняя встреча Владимира Андрейченко с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. На следующий день спикер от имени европейской группы Движения неприсоединения выступит на церемонии закрытия саммита.

Международная организация Движение неприсоединения, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана в 1961 году. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной Ассамблеи и секретариата ООН и др.

В 1955 году на Бандунгской конференции в Индонезии государства - участницы Движения неприсоединения приняли декларацию о содействии миру во всем мире и сотрудничестве на основе Устава ООН, базирующуюся на 10 принципах. В их числе - уважение основных прав человека, суверенитета и территориальной целостности всех наций, признание равенства всех рас и всех наций.-0-

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