Андрейченко примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане

20 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 23-24 сентября примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко выступит на пленарном заседании, а также проведет двусторонние встречи, на которых расскажет о позиции Беларуси по вопросам повестки дня совещания и развития взаимовыгодного сотрудничества, отметили в пресс-службе.

О своем участии в совещании заявили парламенты 59 государств, в том числе 47 - на уровне спикеров и вице-спикеров, и 13 международных и межпарламентских организаций. "Мероприятие направлено на налаживание прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии, а также между международными и межпарламентскими организациями в целях обеспечения плодотворного сотрудничества стран Евразии", - добавили в пресс-службе Палаты представителей.-0-