Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 5 августа во время визита в Исламскую Республику Иран примет участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

По окончании церемонии запланирована краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Программой визита также предусмотрена встреча председателя Палаты представителей с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом.-0-