Андрейченко принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко приняла участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе (Республика Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

До начала заседания совета Владимир Андрейченко принял участие во встрече с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В рамках встречи обсуждены реализация приоритетов Республики Таджикистан на период председательства в ОДКБ, ситуация в Центральноазиатском регионе зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов Парламентской ассамблеи ОДКБ и их имплементации в национальное законодательство государств - членов организации.

Владимир Андрейченко проинформировал Эмомали Рахмона о ситуации в Беларуси и ее внешнеполитических приоритетах в современных условиях. Председатель Палаты представителей передал Президенту Таджикистана приветственные слова и наилучшие пожелания Президента Беларуси. В свою очередь Эмомали Рахмон передал слова благодарность и наилучшие пожелания главе белорусского государства и всему белорусскому народу.

Далее спикер провел краткие рабочие встречи с председателем Волеси Джирга Исламской Республики Афганистан Мир Рахманом Рахмани и заместителем председателя Народной скупщины Республики Сербия Радованом Тврдишичем. Были обсуждены вопросы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества.

На Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрены вопросы, связанные с реализацией приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ, гармонизацией национального законодательства государств - членов ОДКБ, взаимодействием национальных делегаций стран ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Члены совета также обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации и подвели итоги работы группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане в 2021 году. Кроме того, на заседании было принято заявление Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств - членов организации.

Председатель Палаты представителей выступил на заседании совета в рамках рассмотрения вопроса повестки дня "О приоритетах председательства Республики Таджикистан в Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году".-0-

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