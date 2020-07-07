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07 июля 2020, 16:45

Андрейченко: равноправные союзнические отношения одинаково выгодны Беларуси и России

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны Беларуси и России. Об этом сегодня на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что подлинный союз, отвечающий жизненным интересам народов и способный служить привлекательным примером для других наций, невозможно построить на одной прагматике. "Такая интеграция базируется на общих ценностях и отношениях, предполагающих равноправие во всех базовых сферах жизни государства и общества. Несмотря на разницу в масштабах наших стран, именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны для Беларуси и России. Поскольку служат реальному укреплению суверенитетов, наращиванию экономических потенциалов и сохранению национально-культурной идентичности наших народов", - сказал председатель Палаты представителей.

"Интеграция - не самоцель, а инструмент, который помогает нам обеспечивать благосостояние населения и высокое качество жизни. Это главная наша задача. Из нее мы и должны исходить, формируя повестку работы на ближайшую перспективу", - считает Владимир Андрейченко.

Главным приоритетом здесь остается обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования. "Нам следует удвоить усилия по снятию искусственных барьеров и преодолению негативных трендов в торговле, нефтегазовой, финансовой сферах", - добавил председатель Палаты представителей.

Спикер обратил внимание, что призыв президента России к лидерам ядерных держав принципиально обсудить наболевшие вопросы глобальной повестки глубоко созвучен инициативе о перезапуске Хельсинкского процесса, выдвинутой главой белорусского государства. "Успех этих мирных инициатив, региональная безопасность и будущее наших стран в немалой степени зависят от последовательной реализации уникального геополитического проекта, который мы называем Союзным государством", - убежден председатель Палаты представителей.

Во время сессии рассмотрены бюджетные вопросы, в том числе о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год". Поправки связаны с финансированием новых союзных программ, проектов и мероприятий. Речь идет, например, о программе совместной деятельности по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проекте по созданию скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

В результате принятых поправок бюджет Союзного государства на 2019 год по доходам увеличился до 7 259,1 млн российских рублей. Профицит сократился почти в два раза и составил 579,9 млн российских рублей. Всего из бюджета финансировались 12 программ, три проекта и 24 мероприятия Союзного государства.

На сессии также признаны полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегированных в Парламентское собрание. На должность первого заместителя председателя Парламентского собрания избран Владимир Андрейченко.

Заместителями с белорусской стороны стали вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

Изменения в составе белорусской депутации в Парламентском собрании обусловлены прошедшими в Беларуси парламентскими выборами.

На заседании сформированы составы комиссий Парламентского собрания, избраны председатели и их заместители.-0-

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