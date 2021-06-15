Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 июня 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:57 Министр связи и информатизации проведет 17 июня личный прием граждан в Новополоцке Регионы
10:54 СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в ДТП в Ивановском районе Происшествия
10:53 Совмин снизил плату за связанные с патентами административные процедуры Общество
10:52 Делегация посольства Беларуси почтила память белорусов, погибших при освобождении Италии от нацизма Общество
10:45 Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19 Общество
10:42 "Ответите за каждый квадратный метр" - Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района Президент
10:41 Два человека отравились угарным газом в Солигорском районе Происшествия
10:38 В Могилевской области травы первого укоса скошены на площади почти 75% Регионы
10:34 Поддержку туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии обсудили в Минске Общество
10:28 Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината Президент
10:23 Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в ДТП в Минском районе Происшествия
10:18 Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме Общество
10:14 Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС Общество
10:11 В США спор из-за маски в магазине перерос в стрельбу В мире
10:03 Лукашенко ознакомится со строительством нового цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате Президент
10:00 В Кыргызстане началась третья волна COVID-19 В мире
10:00 Житель Пружан хранил дома ружье и порох Происшествия
10:00 Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Минском районе Происшествия
09:47 Более 2,8 тыс. субъектов включено в выборочные проверки в областях и Минске на II полугодие Общество
09:46 Минский моторный завод представит продукцию на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Экономика
09:40 Инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" пройдет в Минском зоопарке 17 июня Регионы
09:36 Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны Политика
09:32 БелТПП и Академия управления при Президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
09:29 Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров" Экономика
09:23 В Израиле отменили обязательный масочный режим в помещениях В мире
09:21 Минтруда поддержало резолюцию Международной конференции труда по реагированию на кризис из-за COVID Общество
09:06 Более 35 тыс. домов в Финляндии остались без электричества из-за разгула стихии В мире
09:04 Авианосец Ronald Reagan вошел в Южно-Китайское море В мире
09:00 Автопробег "Факел Победы" стартует в Гомельской области 19 июня Регионы
08:49 Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете Спорт
Все новости
Все новости
Политика
15 июня 2021, 09:36

Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная власть нужна для мирной и спокойной жизни страны. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

"Ничего нет важнее. Без этого не может быть ни стабильности, ни развития, ни просто нормального человеческого бытия. Поэтому мир, спокойствие и правопорядок в обществе - государственная ценность, вопрос номер один для Президента и всех ветвей власти. Августовские события прошлого года показали, что нужно усилить регулирующее воздействие законодательства на все стороны политической и социально-экономической жизни общества, усовершенствовать нашу правовую систему в контексте внешних и внутренних угроз суверенитету и независимости государства, - отметил спикер. - Была проведена большая комплексная работа с учетом международного права, результатом которой стало принятие на проходящей сейчас пятой сессии парламента крупного пакета резонансных законодательных актов, укрепляющих национальную безопасность. Они отвечают запросу общества на упреждение и пресечение антиобщественных деяний и попыток дестабилизации общественно-политической ситуации в республике".

По словам Владимира Андрейченко, есть жесткий запрос времени защищать и укреплять белорусскую государственность. "Роль права и правотворчества в связи с этим повышается. Мы будем реагировать на угрозы и вызовы соразмерно, законодательно обеспечивая безопасность страны и граждан. Принимая законы, парламент идет по такому пути, чтобы страна жила мирно и спокойно, эффективно работала и поступательно развивалась", - сказал председатель нижней палаты парламента.

Говоря о поствыборных событиях и провале планов оппонентов власти, он подчеркнул, что радикалы фактически были и остались наедине со своими амбициями, не имея массовой общественной поддержки своих разрушительных целей.

"Радикализм никогда белорусским народом не поддерживался. Его идеология, замешанная на корысти и цинизме, абсолютным большинством граждан и не могла быть воспринята, так как у них совершенно иные мировоззренческие установки: мир, стабильность, порядок, патриотизм. На них-то и нарвались противники власти в своем сетевом и уличном запале. Это первый момент. Второй - власть не допустила отделения государства от людей, разболтанности властной вертикали, не позволила размыть консолидированную поддержку государственного строя, на чем сфокусированы устремления наших недоброжелателей. Не менее значимый и третий момент - реализованная Президентом потребность общества в сильной, ответственной власти, - считает Владимир Андрейченко. - Люди убедились в способности государства пресечь уличные беспорядки, защитить законопослушных граждан от преступных посягательств, обеспечить общественную безопасность. Очевидно, что жизнь в стране вернулась в нормальное русло. У людей укрепилась уверенность в завтрашнем дне, несмотря на гибридные санкции так называемого коллективного Запада. Это очень важно. Политические потрясения обществом отвергнуты как неприемлемые".

По мнению спикера, в действиях и призывах оппозиции нет главного - политической ответственности. "Посмотрите на беглых. Чем обернулась для них на Западе ничем не ограниченная свобода пинать Беларусь? Пустопорожней агрессивной болтовней, без осознания своей ответственности перед белорусским народом. Оторвавшись от политических реалий, они так и не поняли, что абсолютному большинству людей в нашей стране никакая буря не нужна. Посвятив свою суету сует дискредитации белорусского государства, радикалы в результате сами дискредитировали себя и оказались в тупике", - уверен Владимир Андрейченко. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко власть мнения Палата представителей
Новости рубрики Политика
Александр Шпаковский. Фото из архива Шпаковский: история с Протасевичем просто фееричная
Во время брифинга "Принципиальные лицемеры" - Захарова о поведении журналистов BBC на пресс-конференции в Минске
Во время брифинга Беларусь не получила от Польши и Ирландии данные контроля по инциденту с бортом Ryanair - Сикорский
Фото из архива МИД проведет сегодня брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ
Фото из архива Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
Евгений Лукьянов Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов
Главное
"Ответите за каждый квадратный метр" - Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района
Благодарность Президента Беларуси объявлена 30 представителям различных сфер деятельности
Кочанова: молодежь должна осознавать, что защита Родины - это долг
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
Топ-новости
Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината
Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете
Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"
Поддержку туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии обсудили в Минске
Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
Министр связи и информатизации проведет 17 июня личный прием граждан в Новополоцке
СК Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair
Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку
Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов
Азаренко и Соболенко вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Берлине
Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска - комментарий
Щекин о призывах к санкциям: беглые и Запад перешли все возможные границы нравственности и морали
Фотовыставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" проходит в Брестской крепости
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.