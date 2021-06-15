Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная власть нужна для мирной и спокойной жизни страны. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

"Ничего нет важнее. Без этого не может быть ни стабильности, ни развития, ни просто нормального человеческого бытия. Поэтому мир, спокойствие и правопорядок в обществе - государственная ценность, вопрос номер один для Президента и всех ветвей власти. Августовские события прошлого года показали, что нужно усилить регулирующее воздействие законодательства на все стороны политической и социально-экономической жизни общества, усовершенствовать нашу правовую систему в контексте внешних и внутренних угроз суверенитету и независимости государства, - отметил спикер. - Была проведена большая комплексная работа с учетом международного права, результатом которой стало принятие на проходящей сейчас пятой сессии парламента крупного пакета резонансных законодательных актов, укрепляющих национальную безопасность. Они отвечают запросу общества на упреждение и пресечение антиобщественных деяний и попыток дестабилизации общественно-политической ситуации в республике".

По словам Владимира Андрейченко, есть жесткий запрос времени защищать и укреплять белорусскую государственность. "Роль права и правотворчества в связи с этим повышается. Мы будем реагировать на угрозы и вызовы соразмерно, законодательно обеспечивая безопасность страны и граждан. Принимая законы, парламент идет по такому пути, чтобы страна жила мирно и спокойно, эффективно работала и поступательно развивалась", - сказал председатель нижней палаты парламента.

Говоря о поствыборных событиях и провале планов оппонентов власти, он подчеркнул, что радикалы фактически были и остались наедине со своими амбициями, не имея массовой общественной поддержки своих разрушительных целей.

"Радикализм никогда белорусским народом не поддерживался. Его идеология, замешанная на корысти и цинизме, абсолютным большинством граждан и не могла быть воспринята, так как у них совершенно иные мировоззренческие установки: мир, стабильность, порядок, патриотизм. На них-то и нарвались противники власти в своем сетевом и уличном запале. Это первый момент. Второй - власть не допустила отделения государства от людей, разболтанности властной вертикали, не позволила размыть консолидированную поддержку государственного строя, на чем сфокусированы устремления наших недоброжелателей. Не менее значимый и третий момент - реализованная Президентом потребность общества в сильной, ответственной власти, - считает Владимир Андрейченко. - Люди убедились в способности государства пресечь уличные беспорядки, защитить законопослушных граждан от преступных посягательств, обеспечить общественную безопасность. Очевидно, что жизнь в стране вернулась в нормальное русло. У людей укрепилась уверенность в завтрашнем дне, несмотря на гибридные санкции так называемого коллективного Запада. Это очень важно. Политические потрясения обществом отвергнуты как неприемлемые".

По мнению спикера, в действиях и призывах оппозиции нет главного - политической ответственности. "Посмотрите на беглых. Чем обернулась для них на Западе ничем не ограниченная свобода пинать Беларусь? Пустопорожней агрессивной болтовней, без осознания своей ответственности перед белорусским народом. Оторвавшись от политических реалий, они так и не поняли, что абсолютному большинству людей в нашей стране никакая буря не нужна. Посвятив свою суету сует дискредитации белорусского государства, радикалы в результате сами дискредитировали себя и оказались в тупике", - уверен Владимир Андрейченко. -0-