Андрейченко: события в Казахстане показали, насколько важны надежные союзники

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане показали, что очень важно иметь надежных союзников, заявил БЕЛТА председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"Мирные" новогодние протесты в Казахстане, мгновенно переросшие в массовые погромы и бесчинства, наглядно показали, что сегодня ни одно государство не застраховано от внешнего вмешательства. Технология управляемого хаоса, успешно испытанная в разных уголках мира, в том числе и у нас, в очередной раз показала свою эффективность. Сотни убитых, тысячи раненых - и это далеко не полный итог "реализации демократических прав граждан на протест". А именно так оценивают кровавый шабаш в Казахстане представители Запада", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул: на самом деле в дружественной нам стране предпринята попытка государственного переворота, целью которого был захват власти, создание очередного очага напряженности и противодействие интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Казахстанский народ при этом рассматривался всего лишь как разменная монета в геополитической игре, а его интересы вообще не принимались в расчет.

"Вместе с тем в Казахстане впервые для стабилизации обстановки был задействован механизм применения миротворческих сил ОДКБ. Перед лицом внешней опасности президент страны обратился за поддержкой к союзникам, и она была немедленно предоставлена, что стало неожиданностью как для мятежников, так и их западных покровителей. Сегодня в условиях трансформации мира важны не только внутренняя стабильность, диалог власти и народа, но и наличие надежных союзников, готовых подставить плечо в нужную минуту. События в Казахстане - яркое тому подтверждение", - констатировал Владимир Андрейченко.-0-