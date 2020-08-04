Андрейченко: только сами белорусы могут обеспечить независимость и стабильность страны

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только сами белорусы могут обеспечить независимость страны, мир и стабильность. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, закрывая ее внеочередную сессию, сообщает БЕЛТА.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию спикер назвал открытым и откровенным разговором, в ходе которого глава государства ответил на самые чувствительные вопросы, волнующие сегодня белорусское общество. "Это обеспечение независимости и суверенитета страны, конституционное строительство, сохранение социально ориентированной модели белорусской государственности и стратегия ее последовательного развития в непростых внешних условиях. Залогом успешного преодоления трудностей, обусловленных обострением глобальных геополитических противоречий и усиливающимся мировым кризисом, является единение и сплочение народа. Никто, кроме самих белорусов, не обеспечит независимость страны, мир, стабильность и общественное благополучие", - убежден Владимир Андрейченко.

Он также выразил уверенность, что "абсолютное большинство наших граждан полностью разделяет этот главный посыл Президента и понимает, что на всех нас сегодня лежит колоссальная ответственность за судьбу страны".

Послание - это программный документ, задающий основные векторы деятельности для всех государственных органов. "Оно закладывает фундамент формирования планов на предстоящую пятилетку, дает ясное, четкое понимание, в каком направлении будет развиваться Беларусь. Это то, что сегодня крайне важно знать людям, чтобы сделать осознанный выбор", - считает Владимир Андрейченко. Депутатам необходимо максимально эффективно использовать оставшееся время работы в округах для общения с людьми, трудовыми коллективами, общественными организациями, добавил он. Задача парламентариев ему видится в том, чтобы объективно, без эмоций донести созидательный смысл каждого тезиса Послания до избирателей.

"Будет непросто. Мы видим, как нагнетается ситуация, какие усилия и немалые финансовые средства вкладываются в то, чтобы раскачать страну, сбить с толку нашу молодежь оторванными от реальности безответственными лозунгами. При этом какой-либо внятной программы, способной улучшить жизнь людей, оппоненты власти не предлагают. И наша с вами роль - объяснить избирателям, что за этим стоит, какие катастрофические последствия влечет за собой бездумный эмоциональный порыв, отказ от всего позитивного, что было достигнуто за годы независимости Беларуси", - подчеркнул спикер.

Еще одна задача депутатов - взаимодействие с международными наблюдателями, коллегами-парламентариями. "Международное сообщество пристально следит за ходом президентской избирательной кампании. Здесь наш голос должен быть также отчетливо слышен. Мы должны максимально способствовать тому, чтобы мир увидел объективную картину происходящего", - отметил Владимир Андрейченко.

"В Беларуси созданы все условия для того, чтобы выборы стали реальным демократичным волеизъявлением народа. И мы самостоятельно определим путь своего развития, без вмешательства извне", - резюмировал спикер.-0-