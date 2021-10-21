Андрейченко: товарооборот Беларуси и Индонезии пока не соответствует потенциалу двух стран

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко встретился с заместителем председателя Совета народных представителей Индонезии по вопросам промышленности и развития Рахматом Гобелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад приветствовать вас на белорусской земле, в Палате представителей. Нам очень приятно, что в составе вашей делегации не только парламентарии, но и представители промышленности, бизнес-кругов. Несмотря на географическую удаленность наших стран, в Беларуси внимательно следят за преобразованиями, которые происходят в Индонезии", - сказал Владимир Андрейченко.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам развития белорусско-индонезийских отношений, взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Визит индонезийской делегации рассматривается как продолжение диалога, который был начат в 2013 году во время визита Президента Беларуси в Индонезию. Тогда был подписан ряд важных документов, которые направлены на развитие сотрудничества. В 2013 году также был подписан меморандум о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Советом народных представителей Индонезии в Минске, - напомнил спикер. - Все это время мы взаимодействовали не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций. В Межпарламентской ассамблеей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии мы имеем статус наблюдателя и постоянно принимаем участие в ее работе".

По его словам, важно, чтобы конструктивное взаимодействие, налаженное между парламентариями и рабочими группами двух стран, дало конкретные результаты. "Прежде всего имею в виду наращивание экономического сотрудничества, ведь товарооборот между нашими странами в $181 млн за 2020 год не соответствует потенциалу Беларуси и Индонезии. Мы заинтересованы в наращивании поставок хлористого калия в вашу страну, автомобильной техники, тракторной продукции. Все эти вопросы будут обсуждаться во время встреч с руководителями белорусских министерств и предприятий. Уверен, что ваш визит откроет новые перспективы для нашего сотрудничества", - отметил спикер.

Рахмат Гобель поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием. "Несмотря на то, что сейчас не солнечная погода, тепло ваших сердец мы почувствовали с первых минут пребывания на белорусской земле, - обратил внимание он. - Это мой первый визит в Республику Беларусь. Я очень надеюсь, что в ходе всех встреч мы сможем закрепить наши договоренности. Важно, чтобы двусторонние отношения развивались не только в формате наращивания взаимной торговли и экономического сотрудничества, но и в сфере культуры и туризма. По моим данным, ежегодно Индонезию посещают около 30 тыс. белорусских туристов - это внушительная цифра".-0-

Фото Рамиля Насибулина