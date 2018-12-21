Андрейченко: в Договоре о создании СГ определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Договоре о создании Союзного государства определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет. На этом акцентировал внимание в беседе с журналистами председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что на проходящей 21-22 декабря в Москве сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассматривается вопрос о сближении законодательств государств - участников Договора о создании Союзного государства. "Многое в этом плане сделано, мы продвинулись очень далеко в плане интеграции, но многое и не сделано, - констатировал спикер Палаты представителей. - Если брать договор 1999 года (о создании Союзного государства. - Прим. БЕЛТА) - ряд моментов там полностью решен, ряд находится в стадии реализации. Отдельные, на мой взгляд, невозможно будет реализовать, потому что поменялась ситуация, потому что создан Евразийский экономический союз. Поэтому наши незыблемые принципы, и это определено в Договоре о создании Союзного государства, - это независимость и суверенитет". -0-