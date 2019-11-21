Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленной модели Союзного государства должна четко прослеживаться нацеленность на решение практических задач. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Двадцатилетие подписания договора о создании Союзного государства - серьезный повод для подведения итогов и определения новых перспектив, отметил Владимир Андрейченко. "В обновленной союзной модели должна четко прослеживаться нацеленность на решение практических задач, в первую очередь в экономике. Наша работа должна быть ощутима субъектами хозяйствования и гражданами двух стран. Они должны видеть практическую отдачу от союзного строительства", - подчеркнул он.

Многие идеи договора воплощены в жизнь. Гражданам Беларуси и России предоставлены равные права в сферах труда, здравоохранения, образования. Действует единое миграционное пространство.

"Однако критически оценивая проделанную работу, надо признать, что реализация норм договора в экономической сфере не может нас удовлетворить. Мероприятия, которые должны были привести к созданию единого экономического пространства, на деле не реализованы", - констатировал спикер.

"Более того, со временем различия, возникшие на национальном уровне экономического регулирования, внесли еще больший дисбаланс в наше взаимодействие, усложнив и без того непростые условия работы субъектов хозяйствования двух стран. Очевидно, что для преодоления этой негативной тенденции нужны новые, системные и решительные действия", - добавил он.

Владимир Андрейченко напомнил, что в сентябре 2019 года главы правительств парафировали проект совместной программы действий по реализации союзного договора. Спикер выразил надежду, что документы, которые сегодня готовятся к подписанию, урегулируют дискуссионные вопросы в нефтяной, газовой, транспортной, финансовой сферах и создадут условия для беспрепятственного доступа к рынкам промышленной и сельскохозяйственной продукции. "Белорусская сторона полагает, что все они должны быть подписаны пакетным принципом. Затем без промедления следует приступить к разработке тех соглашений, которые должны быть заключены до 1 января 2021 года", - сказал председатель Палаты представителей.-0-

Андрейченко призывает уйти от узконациональной перспективы при реализации Договора о создании СГ "Намереваясь целенаправленно двигаться к заложенным в союзном Договоре параметрам, мы должны видеть не узконациональную, а общесоюзную перспективу и сформировать подлинный экономический союз", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2020 год Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5,521 млрд российских рублей. Расходы запланированы в размере 5,377 млрд российских рублей.