Андрейченко: в парламенте должны быть профессионалы, решающие конкретные вопросы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте должны быть профессионалы, решающие конкретные вопросы. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"В парламенте должны быть профессионалы, люди с хорошим жизненным опытом, чтобы они не занимались политическим критиканством, а все-таки решали конкретные дела, направленные на развитие нашей страны", - считает Владимир Андрейченко.
По его мнению, в центре внимания депутатов прежде всего должны быть приоритеты развития страны. Среди них вопросы занятости, повышения доходов населения, наращивания экспорта, привлечения инвестиций. "Будут эти экономические вопросы решены - будет и политическая стабильность, будет развиваться страна", - отметил он.
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