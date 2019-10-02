Андрейченко: в свете тревожных событий в мире объединительная повестка востребована как никогда

2 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В свете тревожных событий в мире объединительная повестка в духе инициативы Президента Беларуси востребована как никогда. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая осеннюю сессию парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к руководителям дипломатических миссий, присутствующим в Овальном зале, спикер отметил, что они внесли немалый вклад в развитие диалога между Беларусью и странами, которые они представляют. "Ведь, помимо прямой экономической выгоды для граждан наших стран, укрепление доверия и стремление сотрудничать без политической предвзятости помогает нам лучше понимать друг друга в международных организациях. Это сегодня очень важная задача. В свете тревожных событий, которые происходят в мире, объединительная повестка в духе инициативы Президента Беларуси востребована как никогда", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

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