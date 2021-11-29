Андрейченко: важная задача на современном этапе - деполитизация института международного наблюдения

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важной задачей на современном этапе является деполитизация института международного наблюдения. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания совета и 14-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер выступил по вопросу "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".

"Сегодня на практике складывается ситуация, когда международное наблюдение стало выходить за обозначенные рамки и становится инструментом политического давления со стороны международных организаций или групп государств. Любые попытки добиться от этих организаций действительно универсальных критериев и стандартов выборных процедур, включая оценку выборов, жестко блокируются. Отсюда можно сделать вывод, что важной задачей на современном этапе является деполитизация института международного наблюдения", - сказал Владимир Андрейченко.-0-