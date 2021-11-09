Андрейченко: важно оперативно доводить до международного сообщества информацию о ситуации вокруг Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно оперативно доводить до международного парламентского сообщества объективную информацию о ситуации вокруг Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно оперативно доводить до международного парламентского сообщества объективную информацию о ситуации вокруг Беларуси. Такая возможность у нас существует, ведь онлайн-мероприятия проходят практически каждую неделю", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, депутатам необходимо сосредоточить усилия на содействии в реализации перспективных инвестиционных и торгово-экономических проектов, диверсификации рынков сбыта отечественной продукции и технологий. "Это основная задача для парламентских групп дружбы. И результаты недавнего визита индонезийской парламентской делегации - яркий пример той практической пользы, которую может принести их активность при грамотной организации работы, - отметил спикер. - По итогам 2020 года Индонезия стала четвертым стратегическим рынком для белорусского хлористого калия и планирует наращивать объемы его закупок. Эта страна заинтересована в поставках нашей автомобильной техники и создании совместных производств, продукция которых в перспективе может выйти на рынки других стран Юго-Восточной Азии".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что достижению этих договоренностей в немалой степени способствовали парламентарии двух стран. "Нам надо отслеживать их реализацию, - дополнил он. - Только что завершилась моя встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем. Подтверждено возобновление работы группы дружбы с Беларусью в новом составе вьетнамского парламента. Рабочей группе Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Вьетнамом необходимо должным образом подойти к наполнению планируемого совместного заседания групп межпарламентского сотрудничества Беларуси и Вьетнама. Мы должны актуализировать повестку дня нашего дальнейшего сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международных площадках".

Спикер добавил, что неплохие перспективы сегодня намечаются и в рамках деятельности белорусско-турецкой парламентской группы. "Результатом последних встреч с турецкими парламентариями и представителями деловых кругов Турции стало выдвижение инициативы о проведении белорусско-турецкого инвестиционного форума. Подготовлены также совместные предложения для рассмотрения на заседании межправительственной группы, которое планируется провести в начале декабря этого года. Постоянной комиссии по международным делам нужно взять на контроль реализацию имеющихся в этом направлении наработок, - отметил он.- На следующей неделе запланирована встреча членов парламентской группы по делам белорусов зарубежья с представителями белорусской диаспоры, приуроченная к Году народного единства. Эта встреча внесет свой вклад в обеспечение консолидации белорусского общества, сохранение исторической правды, укрепление сотрудничества во всех сферах".-0-

Фото Андрея Покумейко