Андрейченко видит главную задачу парламентской дипломатии в балансе контактов на всех векторах

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача белорусской парламентской дипломатии состоит в обеспечении баланса контактов на всех внешних векторах. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что Беларусь нацелена на конструктивное разрешение международных проблем, рассматривая абсолютно всех, кто готов с ней сотрудничать, как равноправных партнеров. "Обеспечение сбалансированности контактов на всех векторах белорусской внешней политики мы видим главной задачей парламентской дипломатии", - сказал он.

Прежде всего это касается усилий на западном и восточном направлениях сотрудничества. "Именно в этих регионах мира начинают сегодня постепенно проступать контуры принципиально новой архитектуры международных отношений. И, разумеется, мы кровно заинтересованы в том, чтобы найти и закрепить те точки, где сходятся главные экономические и гуманитарные интересы на континенте", - отметил Владимир Андрейченко.

Идею интеграции интеграций, в основе которой лежит укрепление взаимного доверия и экономического сотрудничества, белорусские парламентарии активно продвигают на всех межпарламентских площадках, в частности в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Спикер напомнил, что в конце апреля в Минске пройдет конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ по вопросам повышения инвестиционной, транзитной и туристической привлекательности стран, заинтересованных в реализации этой инициативы. "Форум обещает быть довольно содержательным. В нем примут участие представители 23 государств. Обмен мнениями будет очень полезным и позитивно скажется на укреплении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества", - убежден председатель Палаты представителей. Парламентарии постараются представить зарубежным партнерам максимально полную информацию о потенциале Беларуси в качестве важного звена Экономического пояса Шелкового пути. Еще одной белорусской инициативой в ПА ОБСЕ станет проект очередной резолюции, которую планируется вынести на обсуждение в июле этого года в Люксембурге на 28-й ежегодной сессии ассамблеи. Документ посвящен укреплению сотрудничества в области технологического прогнозирования.

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