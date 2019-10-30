Андрейченко: визит Президента Беларуси в Австрию откроет новую страницу в двусторонних отношениях

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию откроет новую страницу в двусторонних отношениях. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей отметил, что в последнее время Беларусь и Австрия достигли высокого уровня политических контактов. "Мы надеемся и, я уверен, так и будет, что визит Президента Беларуси в Австрию откроет новую яркую страницу в наших отношениях", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер обратил внимание на схожесть позиций двух стран. "Австрия всегда призывала и призывает выстраивать мосты между Востоком и Западом. Это совпадает с позицией Беларуси. Время сегодня очень непростое", - констатировал он.

Переходя к межпарламентским отношениям, спикер охарактеризовал их как конструктивные. Активное взаимодействие налажено на площадке ПА ОБСЕ и, по мнению Владимира Андрейченко, его надо сохранять и поддерживать.

Алоизиz Вергеттер

Беларусь заинтересована в активизации парламентского сотрудничества с Австрией, в увеличении объема австрийских инвестиций в экономике.

Во время встречи стороны выразили готовность более активно работать по всем направлениям. Так, обсуждались перспективы торгово-экономических отношений, межрегиональных контактов, сотрудничества в науке, технологиях, туризме.-0-

Фото Рамиля Насибулина