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07 июля 2020, 16:51

Андрейченко выступает за скорейшее снятие ограничений в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо как можно скорее снять все ограничения в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу. Об этом сегодня на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул, граждане и экономики двух стран нуждаются в том, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. "Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу", - считает Владимир Андрейченко.

"Восстановить нормальный режим работы наших экономик, адаптировать их к новым вызовам и повысить их конкурентоспособность можно только совместными усилиями. В парламентском преломлении это означает прежде всего выравнивание союзного правового поля и профилактику противоречий в национальных законодательствах", - сказал председатель Палаты представителей. Он назвал это одним из принципиальных направлений работы комиссий Парламентского собрания.

В целом, по словам Владимира Андрейченко, союзные парламентарии выступают за скорейшее восстановление полноценных очных контактов на всех уровнях. "Необходимо выходить на проведение очередного заседания Совета Министров Союзного государства и на этой основе подготовить и провести заседание Высшего государственного совета. У нас накопились неиспользованные резервы практически во всех сферах сотрудничества. И нам есть над чем работать", - резюмировал он.-0-

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