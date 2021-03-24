Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН - Амбразевич

Голосование по резолюции Совета ООН по правам человека, принятой сегодня в Женеве в отношении Беларуси, завершилось вполне ожидаемо - большинство членов Совета документ не поддержали. За него проголосовали только 20 из 47 государств, или меньше половины. О том, как оценивать это событие, имеет ли это какие-то последствия, и почему арифметическое меньшинство в Совете позволяет принимать самые необоснованные решения, БЕЛТА рассказал Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

- Совет ООН по правам человека принял очередную резолюцию по Беларуси, увязанную ее инициаторами с событиями вокруг президентских выборов 2020 года. Как оценивается этот факт в мире?

- События в Беларуси вокруг президентских выборов поданы группой стран Запада как нарушения прав человека. Совет ООН является инструментом продвижения этой позиции. Расклад голосов в Совете и его регламент сформированы таким образом, что арифметическое меньшинство позволяет принимать самые необоснованные решения. В ООН отсутствие голоса "за" на практике означает "против", даже если реально кто-то воздерживается. Об этом прекрасно осведомлены наши критики. Именно поэтому, чтобы убедить максимальное число партнеров проголосовать "за", ЕС провел четыре раунда переговоров по тексту, менял принципиальные вещи.

Беларусь благодарна государствам, которые не поддерживают антибелорусскую инициативу ЕС и не голосовали за резолюцию. Таких большинство в Совете.

Много стран, которые воздерживаются, не желают выбирать между какой-либо из сторон противостояния, поскольку с каждой по отдельности у них хорошие отношения. К сожалению, не все государства готовы голосовать исходя из принципиальных подходов. Послы отдельных стран откровенно признаются в беседах тет-а-тет в том, что ЕС перед каждым важным для него голосованием выкручивает им руки, угрожая лишить финансовой помощи.

Мы особенно благодарны за принципиальность и честность тем странам, которые проголосовали против резолюции: России, Китаю, Венесуэле, Кубе, Филиппинам, Боливии и Эритрее. На этом фоне смешно выглядит тезис о том, что Беларусь никто не поддерживает в мире. Сложите просто население стран из состава СПЧ, которые не проголосовали за инициативу Евросоюза, и вы увидите, что тех, кто поддержал нас, подавляющее большинство.

- Полагаете ли вы справедливой итоговую позицию СПЧ?

- Беларусь оценивает принятие очередной резолюции СПЧ ООН как необоснованное внимание к нашей стране, искусственно навязанное Совету группой западных стран. Правительство не считает себя связанным положениями этой резолюции.

Более того, резолюция по Беларуси принята в нарушение полномочий Совета, определенных соответствующей резолюцией вышестоящего органа - Генеральной Ассамблеи ООН.

Говорить о позиции СПЧ ООН, как и о его самостоятельной роли, бессмысленно, поскольку в реальной жизни решения ООН - это отражение расклада сил между доминирующими большими странами и поддерживающими их средними и меньшими государствами. Для интересующихся отмечу, что анализ этого тезиса ясно изложен в статье Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, посвященной 75-летию ООН.

Более того, мы не перестаем говорить о том, что западные страны не имеют права на конечную истину в отношении оценок внутриполитических ситуаций, включая ситуацию с правами человека, в других странах. Прежде чем судить и учить других, им стоит вычистить свои авгиевы конюшни в сфере прав человека. Для иллюстрации коротко приведу пример обзоров состояния прав человека в 20 странах ЕС, проведенных в 2020 году в Совете ООН по правам человека. В сумме эти государства получили почти 4,5 тыс. рекомендаций.

- Какие последствия будет иметь резолюция для нашей страны? Отразится ли новое решение СПЧ ООН по Беларуси на возможностях реализации нашей страной ее внешнеполитических и внешнеэкономических интересов?

- С точки зрения воздействия на интересы Беларуси, например, в отношениях с международными финансовыми учреждениями, нынешняя резолюция СПЧ не прибавит ничего нового к набору тех решений, которые уже продавлены Западом в ООН ранее.

Для тех, кто хочет разобраться глубже, отмечу, что нынешняя резолюция СПЧ ООН - это очередной политический документ, не имеющий обязательной юридической силы для членов ООН. Как бы ни комментировали это решение его соавторы или белорусские оппозиционные активисты, по сути, нынешняя резолюция - это более детализированное, чем предыдущие, поручение Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека за деньги Запада выполнить волю западных правительств по отслеживанию ситуации в Беларуси и поддержанию белорусского вопроса в поле зрения ООН.

К сожалению, акт принятия резолюции является прямым подстрекательством со стороны Евросоюза наиболее радикальных протестующих. Таким образом, ЕС продолжает нести ответственность не только за поддержку беспорядков в 2020 году, но и за вклад в дестабилизацию внутриполитических процессов в Беларуси сегодня, что еще более ухудшит имидж Евросоюза в глазах большинства членов белорусского общества.

- Каким образом вы аргументируете позицию Беларуси в вашей работе с дипломатами в Женеве, когда призываете их не поддерживать политически мотивированные инициативы Евросоюза?

- Во-первых, мы доказываем, что число недовольных белорусской властью до такой степени, чтобы голосовать против Президента Александра Лукашенко или выйти с протестами на улицу, является незначительным. Таких людей очевидное меньшинство на фоне общего числа избирателей. Что, кстати, красноречиво подтверждается самими оппозиционерами. Возьмите цифры их текущего онлайн-опроса на платформе "Голос". Где заявлявшиеся 97%? Где хотя бы те официальные 19,9%, которые не проголосовали за действующего главу государства? Во многих странах победа одной или другой политической силы достигается перевесом в 1-2% голосов, но это не означает, что проигравшие имеют право в ответ устраивать беспорядки.

Во-вторых, мы показываем, что в Беларуси отсутствует революционная ситуация в классическом ее понимании, что оснований для социально-экономических требований у протестующих не было. Этим объясняется, кстати, и провал призывов к забастовкам. В этих целях используем широкий набор авторитетных и независимых международных рейтингов в сфере развития по разным отраслям. В большинстве из них Беларусь занимает достаточно высокие, благополучные места, как правило, в группе стран с высоким уровнем развития.

В-третьих, мы демонстрируем всем, кого интересует, видеосвидетельства того, что массовые акции в белорусских городах далеко не всегда были мирными, вопреки утверждениям их участников. Акты насилия и агрессии все больше и больше угрожали общественному порядку, зданиям, где располагаются органы власти.

В-четвертых, мы разъясняем, что законные меры милиции, в том числе использование силы и аресты, были спровоцированы именно беспорядками манифестантов. Действия последних являлись небезопасными для общественного порядка. Было необходимо действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить эскалацию насилия со стороны протестующих, а затем и предупредить новые беспорядки. Столкновения агрессивных манифестантов с правоохранителями - это всегда рискованное предприятие, к сожалению, нередко заканчивающееся жертвами с обеих сторон. Протестам желтых жилетов во Франции в 2018-2019 годах приписывается 11 смертей. События в США в связи с кампанией "Черные жизни имеют значение" летом 2020 года унесли жизни не менее 19 человек, хотя некоторые источники называют цифру вдвое большую. В Соединенном Королевстве в течение 2019-2020 финансового года в результате задержания полицией погибли по крайней мере 18 человек. В Чили в результате протестов и последовавших массовых беспорядков в 2019 году погибли, как утверждает пресса, не менее 29 человек.

В-пятых, мы разъясняем действующую в стране правовую систему, механизмы контроля за работой органов охраны порядка, разъясняем законодательство о порядке проведения массовых мероприятий. Пользуясь информацией Следственного комитета и других компетентных органов, мы даем информацию о ходе проверок и расследованиях, которые проводятся как в отношении сотрудников ОМОН, так и манифестантов.

В-шестых, мы также обстоятельно разбираем факты иностранной поддержки протестовавших на улице и участников беспорядков, аргументируем антиконституционный характер создания различных структур по передаче власти. Объясняем, что совокупность этих факторов позволяет нам рассматривать часть событий в Минске как провалившуюся попытку государственного переворота.

Если суммировать, то мы доводим до всех, кто хочет нас услышать и понять, что манифестации против итогов выборов не имели под собой оснований, поскольку официальные результаты голосования объективно отражают расклад политических настроений в белорусском обществе. Беспорядки и насильственные действия со стороны наиболее радикально настроенных манифестантов спровоцировали ответные, а затем и превентивные действия органов охраны порядка. Такие действия правительства в лице МВД, хоть и были сопряжены с использованием силы, были направлены на защиту законных интересов большинства белорусского народа, проголосовавшего в поддержку действующего главы государства, и на недопущение свержения законной власти активным меньшинством по украинскому сценарию, действовавшим в том числе при иностранной поддержке.

- Что вы отвечаете тем международным партнерам, которые повторяют утверждения оппозиции о диспропорциональной реакции власти на малочисленные протесты?

Слабость украинских властей в период Евромайдана привела к тому, что активная группа в несколько десятков тысяч человек опрокинула остальную массу более чем 40-миллионного народа из-за ее молчаливого бездействия. Итог государственного переворота в Украине в виде полного геополитического разворота страны на Запад - это потеря нормальных соседских отношений с Россией практически по всему спектру межгосударственного сотрудничества, устойчивое и глубокое падение уровня жизни населения, непрекращающийся системный экономический кризис, длящийся вооруженный конфликт на территории Украины и огромные расходы на военные нужды, потеря контроля над значительной частью территории и фактически одной пятой доли экспорта.

Большинство революций и переворотов, как известно, делалось небольшим ловким и мотивированным меньшинством. В Беларуси было сделано все, чтобы защитить позицию большинства, чтобы предотвратить переход насилия со стороны протестующих в неконтролируемые формы, чтобы не допустить появления вооруженных и укрепленных очагов сопротивления, что вполне было вероятным.

Затем заработала судебная система. Вопросы у иностранных коллег, как правило, отпадают, когда разъясняешь, за что судят. Никого не судят за то, что он вышел за кефиром. Я предлагаю дипломатам некоторые составы преступлений в виде загадок из лексикона отдельных интернет-ресурсов: "прокатил гаишника на капоте", "упал с автозака", "решил потроллить силовиков". Когда расшифровываешь, то государственным людям из любой страны все становится понятно.

Корр. БЕЛТА.-0-