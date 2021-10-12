Антонио Фаллико: Беларусь в союзе с Россией может играть великую роль в Большой Евразии

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в союзе с Россией может играть великую роль в Большой Евразии. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему 28-29 октября в итальянской Вероне XIV Евразийскому экономическому форуму, президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского банка "Интеза" Антонио Фаллико, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть роль Беларуси в Большой Евразии, Антонио Фаллико сказал: "Естественно, если у нее хорошие отношения с Россией, то она может играть великую роль. Мы считаем, что союз России с Беларусью должен развиваться согласно тем программам, которые были намечены и оглашены руководителями. Если это произойдет, то, конечно, и роль Беларуси будет очень важной".

Антонио Фаллико также напомнил, что у ассоциации "Познаем Евразию" заключено соглашение о сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой. По его словам, благодаря этим договоренностям сторонам удается успешно решать возникающие проблемы, в том числе в экономической и фитосанитарной сферах.-0-