Антонио Фаллико: за санкциями стоит атлантическое лобби, стремящееся устранить конкурентов

1 ноября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Западные политики при принятии решений о введении санкций несамостоятельны, они выполняют волю атлантического лобби, стремящегося устранять конкурентов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" профессор Антонио Фаллико.

"Неолиберальная западная система привела к появлению такой структуры общества, которую мы называем постдемократической, - сказал Антонио Фаллико. - То есть это формальная демократия, и по мере развития кризиса вся эта система оказалась пленником лоббистских групп. Не совсем точно, упрощая, можно было бы назвать это лобби атлантическим".

Профессор утверждает, что западные политики выполняют волю лоббистов. "На поверхности может показаться, что определяют правила игры политики, - отметил он. - Но на самом деле это различные группы в атлантическом сегменте, которые вырабатывают такие решения, которые потом ставят политиков в положение, когда они вынуждены принимать эти решения. Но, по сути, они нацелены на то, чтобы устранять конкуренцию. Настоящей политики нет. Потому что политика состоит не только в том, чтобы понимать настроение своего собственного народа, но и показывать ему пути, как он будет сосуществовать с другими народами и как он будет находить себе место в мире".

"Поэтому именно эти лоббистские группы, укрепившиеся в атлантической системе, являются источником тех санкций, с помощью которых хотят ослабить Китай, Россию, а теперь и Беларусь", - заключил Антонио Фаллико.

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