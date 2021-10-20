Аппараты советов безопасности Беларуси и Казахстана обсудили противостояние новым вызовам и угрозам

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нур-Султан 20 октября с рабочим визитом прибыла делегация Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь во главе с Александром Вольфовичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

В рамках визита запланированы встречи с руководством аппарата совета безопасности Казахстана, министерства обороны, а также других ведомств, обеспечивающих национальную безопасность государства.

В первый день пребывания белорусской делегации в столице Казахстана состоялись двусторонние консультации аппаратов советов безопасности с участием экспертов двух стран. Основным содержанием повестки дня стали взаимная оценка ситуации в области безопасности в регионе, обмен опытом по совершенствованию концептуальных основ и стратегическому планированию в сфере управления национальной безопасностью, проблематика противостояния новым вызовам и угрозам, особенно их "гибридным" формам, а также дальнейшее развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

В этот же день Александр Вольфович посетил национальный университет обороны, где ознакомился с казахстанским опытом в сфере военного образования и встретился с военнослужащими Казахстана.-0-