Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в интервью программе "Евразия. Дословно" на телеканале МИР отреагировал на обвинения в адрес Беларуси в развязывании гибридной войны, высказался на тему санкций, кризиса с беженцами, роли Польши в обострении ситуации в регионе, а также сотрудничества с Россией в военной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Арчаков констатировал, что горький опыт кровопролитных и разрушительных войн, гонки вооружений, балансирования мира на грани всеобщей катастрофы быстро забывается. Он связывает это с глобальной конфликтной конкуренцией за все - рынки, ресурсы, продовольствие, пресную воду, капиталы, технологии и даже здоровье. "Понятно, что в этих условиях так называемый золотой миллиард - США и Запад - пытается обеспечить себе безбедное существование за счет утопления всех остальных в нищете, разрухе, войнах и болезнях. Для этого решается целый комплекс задач. Например, политические - по всему миру устраняются или обезглавливаются неугодные политические субъекты, как их сейчас принято называть, режимы. В итоге в мире доминирует исключительно евроатлантическая повестка", - отметил заместитель госсекретаря.

О непокорной Беларуси: Западу нужна показательная порка

По словам Владимира Арчакова, обвинения в адрес Беларуси и санкционная политика связаны с независимым курсом страны. "В данном случае нас просто воспитывают за то, что мы не деградируем в угоду этому "золотому миллиарду". Мы не демонтируем и не разрушаем действующие электростанции, рентабельные производства, науку, здравоохранение, образование и все остальное. Мы конкурентно присутствуем на мировых товарных рынках. Мы не даем превратить страну в свалку отсталых технологий, в экологическую дыру, источник примитивной дешевой, буквально рабской, рабочей силы", - сказал он.

"Мы дружим с Россией, Китаем и арабским миром. Поэтому нас не просто наказывают. Западу нужна показательная порка. Буквально публичная казнь", - подчеркнул он.

О санкциях: еврочиновники сидят и буквально выковыривают их из…

У заместителя госсекретаря складывается впечатление, что многотысячной армии еврочиновников с зарплатами и пенсиями в десятки тысяч евро просто нечем заняться: "Сидят и усердно выдумывают, буквально выковыривают, я не буду говорить, из какого места, эти санкции. Хотя знают из белорусской повестки только три - четыре слова: режим, ОМОН, Окрестина…"

Говоря о влиянии санкций на Беларусь, Владимир Арчаков признал, что они экономический климат в стране не улучшают. "Но наша страна не останется ни в голоде, ни в холоде. Как раз ответ на вопросы, зачем нам новые электростанции, современные машиностроительные заводы, ухоженное и эффективное сельское хозяйство. Это правда сегодняшнего дня - безопасность через максимальное развитие", - заявил он.

О заборе на границе: пусть посадят туда лучников и поставят котлы с кипящей смолой

Владимир Арчаков отметил, что события, связанные с миграционным кризисом и беженцами, это лишь малая часть всех проблем, которые сегодня есть в Евросоюзе и от которых они не знают лекарства. "Что касается данной конкретной ситуации, Европа как будто бы спросонья открыла глаза на то, что она никогда не занималась безопасностью границы. Мы ведь знаем, как работают польские и литовские пограничники: 18 часов - пограничники пошли, рабочий день закончился, пункты пропуска замирают, компьютеры виснут, в обе стороны выстраиваются многокилометровые очереди большегрузных автомобилей и сплошные дыры на зеленой границе. Наше пограничное ведомство работает не так, оно работает напряженно", - заметил заместитель госсекретаря Совбеза.

Беларусь в обеспечение пограничной безопасности вкладывает значительные материальные, организационные, интеллектуальные и людские ресурсы.

"Что касается мигрантов, то каждый год из Беларуси отправлялись и отправляются и непосредственно от границы, и из глубины территории в страны исхода тысячи нелегальных мигрантов. Но они отправляются туда не в гробах и не на костылях. А в самолетах, в нормальных условиях. Конечно, это все требует огромных денег", - заметил Владимир Арчаков.

Он напомнил, что ранее ЕС выделял пограничному ведомству Беларуси небольшое финансирование, но сейчас и того нет. Более того, пытаются перекрыть кислород в экономике, а некоторые соседние страны намерены потратить огромные деньги на строительство стены на границе. "Стены - никакая это не охрана границы. Это просто профанация и бутафория, выколачивание денег из Европы, США, национальных бюджетов. Так если это бутафория, пусть они еще посадят туда лучников, поставят котлы с кипящей смолой и будет полный антураж", - заметил заместитель госсекретаря.

Намерения построить стену он назвал двойными стандартами: "То есть 30 лет Европа себе рукоплещет за то, что она разобрала Берлинскую стену. И тут вдруг почти рядом строят такую же, только в 2 тысячи раз больше. То есть Советскому Союзу опускать железный занавес нельзя, а Западу возводить какие-то стены - это нормально".

О Польше: провокатор военных конфликтов в Европе

Владимира Арчакова также попросили прокомментировать наращивание Польшей военного контингента в непосредственной близости у границ Беларуси в нарушение Венской конвенции.

"Польша - это известный и извечный провокатор военных конфликтов на Европейском континенте. Кстати, не является исключением и Вторая мировая война, когда перед самым началом Польша пыталась под шумок оттяпать кусок территории у Литвы, потом у Чехословакии. Потом она не разрешила через свою территорию пройти Красной армии, чтобы спасти от нацистской аннексии Чехословакию. Теперь она не пускает мигрантов через свою территорию", - заметил он.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что Польше по большому счету на всех глубоко наплевать - на соседей, союзников, партнеров. "Она всегда руководствуется исключительно своими интересами. Тем более что сейчас Польша дружит с США. У них совместная военная концепция, планы обороны, военно-техническое строительство, оснащение вооруженных сил. Все это поверх членства обеих стран в НАТО. И, конечно, за счет польских налогоплательщиков. Поэтому что для Польши значат Германия, Великобритания. Франция… Подумаешь, когда у нее такая крыша", - считает Владимир Арчаков.

О возможности реальной войны: существенно возрастает риск непредсказуемости и случайности

Заместителя госсекретаря спросили, стоит ли в такой ситуации готовиться к реальной войне. "Я не думаю, что дело дойдет до вооруженного конфликта, хотя в такой ситуации очень существенно возрастает риск непредсказуемости и даже случайности", - ответил он.

Вместе с тем Владимир Арчаков призвал не забывать уроки новейшей истории. "Вспомните Югославию. Ведь никто до последнего момента не верил, что с ней случится то, что случилось. Наш глава государства зачастую вспоминает Сирию и Ливию. Мне когда-то пришлось там побывать. Это был рай на земле. Пусть не совсем богатые, но добрые, красивые страны, где рядом существуют совершенно различные религии. Представьте, в главной мечети страны в Дамаске веками хранятся исконные христианские святыни. А самому этому городу почти 5 тысяч лет. Сколько лет США… И они пытаются учить там людей, как им жить и правильно думать", - сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Беларусь в вопросе обороны, защиты западных границ государства действует в союзе с Россией, существует совместная российско-белорусская региональная группировка войск, а буквально недавно была принята военная доктрина Союзного государства. "Прошедшее учение "Запад-2021" показало высокую выучку войск и безукоризненное взаимодействие сил и средств. Более того, готовность двух стран к тому, чтобы незамедлительно и адекватно отреагировать на любой выпад, откуда бы он только ни последовал", - обратил внимание Владимир Арчаков.

Кроме того, добавил он, действует единая региональная система противовоздушной обороны. Последнее тому подтверждение - пролет российской стратегической авиации в сопровождении белорусских истребителей. "Поэтому у нас есть чем ответить. И если понадобится, конечно, мы ответим", - резюмировал заместитель госсекретаря.-0-