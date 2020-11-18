Арчаков принял участие в видеовстрече секретарей советов безопасности СНГ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков представлял белорусскую сторону на встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, которая прошла 18 ноября в формате видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Госсекретариате Совета безопасности.

"Участники выступили с докладами, затрагивающими аспекты готовности противодействия новым биологическим угрозам в контексте борьбы с пандемией коронавируса, рассмотрели проблематику международной информационной безопасности, обсудили актуальные вызовы и угрозы совместным интересам государств-участников", - отметили в ведомстве.

Кроме того, состоялся обмен опытом в изучении форм и методов деструктивного влияния, применяемого зарубежными странами на пространстве СНГ.

Руководители аппаратов советов безопасности пришли к единому мнению, что оценкой результативности состоявшегося общения станет повышение уровня защищенности граждан как необходимого условия устойчивого развития государств Содружества.-0-