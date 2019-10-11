Армения поддерживает любые инициативы по углублению экономического сотрудничества и интеграции в СНГ - Пашинян

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Армения поддерживает любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Никол Пашинян отметил, что Армения приветствует принятие Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств. "Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для достижения которых нужна последовательная и скоординированная работа как в многостороннем, так и в двустороннем формате", - сказал он.

"Мы поддерживаем любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества", - подчеркнул Никол Пашинян.

Проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ будет рассмотрен сегодня главами государств и планируется к подписанию ими. Документ представляет собой систему согласованных подходов участников СНГ на общие цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития для расширения и углубления межгосударственных экономических отношений, обеспечения устойчивого развития, экономической безопасности, расширения научно-технического и инновационного сотрудничества как основы для создания совместной конкурентоспособной продукции, укрепления позиций стран Содружества в мировой экономике, повышения благосостояния и качества жизни населения.-0-