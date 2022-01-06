АТЦ Содружества готов оказать помощь Казахстану в нейтрализации террористических угроз

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Антитеррористический центр СНГ (АТЦ) готов оказать помощь Казахстану в нейтрализации террористических угроз. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро АТЦ в связи с событиями в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

"Антитеррористический центр государств - участников СНГ обеспокоен ситуацией, складывающейся в Республике Казахстан, и выражает готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь компетентным органам республики по нейтрализации угроз террористического и экстремистского характера", - подчеркивается в заявлении.-0-

Фото AP/ТАСС