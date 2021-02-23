Авдонин: доверие и высокая надежность взаимодействия Лукашенко и Путина очевидны

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверие и высокая надежность взаимодействия Александра Лукашенко и Владимира Путина очевидны. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя итоги встречи двух президентов в Сочи накануне, сообщает БЕЛТА.

"Нужно понимать, что проведение таких встреч дает возможность отойти от протокольных мероприятий и тем самым дать возможность обсудить насущные проблемы в неформальной обстановке. Как правило, протокольные мероприятия требуют присутствия журналистов, представителей МИД с обеих сторон, тем самым это не позволяет обменяться мнениями между главами государств и поднять те темы, которые, возможно, в той или иной степени неправильно интерпретируют, к примеру, в рамках белорусско-российских отношений, - считает эксперт. - Безусловно, неформальная встреча позволяет, во-первых, очень четко выстроить доверительные отношения, во-вторых, определить наиболее важные приоритеты для двух государств, исключая каких-либо третьих лиц, которые могли бы повлиять на процесс принятия решений".

По мнению Алексея Авдонина, в условиях современных коммуникаций и скорости жизни формат "без галстуков" становится приоритетным. "Понятно, есть определенные дипломатические каноны, требующие соблюдения всех правил, а есть формат, который дает возможность оперативно принимать решения, выстраивать эффективные отношения между двумя государствами и их главами и тем самым исключать нюансы, вредящие или способствующие промедлению реализации совместных проектов. Кстати, доверие и высокая надежность взаимодействия Александра Лукашенко и Владимира Путина налицо. Все это дает однозначный сигнал в первую очередь нашим оппонентам с объединенного Запада о том, что, несмотря на все их усилия, разорвать отношения между Беларусью и Россией не удалось, а также однозначно означает поддержку Лукашенко и Минска в целом в рамках интеграции", - подытожил аналитик БИСИ.-0-