Авдонин: идеи нацизма и экстремистских организаций используют для раскачки белорусского общества

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеи нацизма и экстремистских организаций используются для того, чтобы раскачать белорусское общество. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

По словам эксперта, экстремизм зачастую носит массовый характер. "Это не какой-то один человек, это всегда группа людей, ориентированных на создание напряженности в обществе. Это может быть и проведение террористических актов, и насаждение нетерпимости по отношению к другим слоям населения или представителям других наций", - отметил Алексей Авдонин.

Он подчеркнул, что важно сразу выявлять их организацию, финансирование, пресекать деятельность. "Другого пути нет. Наши оппоненты заинтересованы в том, чтобы использовать идеи нацизма, идеи различных экстремистских организаций для того, чтобы раскачать белорусское общество, привести его в состояние нетерпимости к друг другу", - резюмировал эксперт.-0-