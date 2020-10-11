Авдонин: власть Беларуси готова принимать концептуальные решения, чтобы не допустить внешнего вмешательства

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит главы государства в СИЗО КГБ продемонстрировал то, что власть готова слушать, готова принимать концептуальные решения для того, чтобы не допустить внешнего вмешательства. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"Визит главы государства в СИЗО КГБ стал неожиданностью не только для всех белорусов, но, думаю, в первую очередь для оппонентов власти, для тех деструктивных сил, которые в принципе не ожидали такого хода от властей", - сказал Алексей Авдонин.

По его словам, оппоненты власти готовы использовать любую ситуацию с тем, чтобы сохранить напряженность в обществе и элементы деструктива в белорусском народе. "Конечно, визит главы государства в СИЗО КГБ как раз продемонстрировал, что власть готова слушать, готова принимать концептуальные решения для того, чтобы не допустить внешнего вмешательства", - подчеркнул аналитик БИСИ.-0-.